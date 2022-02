உன்னால் முடியும்... நீ சாதிப்பாய்! தடைகளை தகர்ப்பது நமது பிறவி குணம்.. தொண்டர்களுக்கு ராமதாஸ் கடிதம்

Chennai

oi-Rayar A

தமிழக நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் தடைகளை தகர்த்து வெற்றி பெறுவோம் என்று பா.ம.க. நிறுவனர் ராமதாஸ், கட்சி தொண்டர்களுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார். அந்த கடிதத்தில் கூறி இருப்பதாவது:-

தமிழ்நாட்டில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான வேட்புமனுத் தாக்கல் நடைமுறைகள் நிறை வடைந்து, சின்னங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, பரப்புரை என்ற அடுத்தக் கட்டத்தை நோக்கி நகர்ந்து இருக்கிறோம். களத்தில் இருப்பை உறுதி செய்துள்ள நாம், அடுத்து வெற்றிகளை அறுவடை செய்வதற்கான சாகுபடி காலம் தான் இந்த பரப்புரை காலம் ஆகும்.

English summary

The PMK Founder ramadoss has written a letter to party volunteers has said it will break the barriers and win the urban local elections. He also said that the BJP was the first party to give a voice to the problems of the people