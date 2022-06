பள்ளிகள் நாளை திறப்பு..ஒரு வாரத்திற்கு புத்துணர்வு பயிற்சி, உளவியல் வகுப்புகள் நடத்த அறிவுறுத்தல்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் நாளை பள்ளிகள் தொடங்க உள்ள நிலையில் செயல்படும் நேரத்தை அந்தந்த பள்ளிகளே முடிவு செய்யலாம் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது. பள்ளிகளில் ஒரு வாரத்திற்கு பாடங்கள் நடத்தாமல் புத்துணர்வு பயிற்சியும், நல்லொழுக்கம் மற்றும் உளவியல் ரீதியான வகுப்புகளும் நடத்துமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

தமிகத்தில் கோடை விடுமுறை முடிந்ததையடுத்து நாளை பள்ளிகள் திறக்கப்பட உள்ளன. அதே நேரத்தில் மீண்டும் கொரோனா பரவல் அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளதால் பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என்ற கேள்வி பெற்றோர்கள் இடையே எழுந்துள்ளது.

இந்நிலையில் திட்டமிட்டபடி அனைத்து பள்ளிகளும் நாளை திறக்கப்படும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி கூறியுள்ளார்.

கோடை விடுமுறை ஓவர்.. நாளை முதல் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பும் பள்ளிகள்..இதெல்லாம் கட்டாயம்!

English summary

The Department of School Education has announced that the respective schools will be able to decide the working hours as schools are scheduled to start all over Tamil Nadu tomorrow. Schools are advised to conduct refresher training and moral and psychology classes without taking lessons for a week.