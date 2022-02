மாப்பிள்ளை என்ன வேலை செய்றாங்க என்று கேட்டாங்க...துர்காவை ஓரக்கண்ணால் பார்த்த ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பொண்ணு பார்க்க போனப்ப மாப்பிள்ளை என்ன வேலை செய்யறாங்க என்று அம்மா வீட்ல கேட்டாங்களாமே என்று விழா மேடையில் இருந்து சத்யராஜ் கேட்க அதற்கு ஸ்டாலின் ஓரக்கண்ணால் பார்க்க, வெட்கப்பட்டு சிரித்தார் துர்கா ஸ்டாலின்.

ஸ்டாலின் தனது பிறப்பு, அரசியல் பயணம், திருமணம், மிசா கைது போன்றவைகளைக் குறித்து உங்களில் ஒருவன் முதல்பாகத்தில் எழுதியுள்ளார்.

திமுக தலைவர் மு.க ஸ்டாலின் எழுதியுள்ள சுயசரிதை புத்தகமான உங்களில் ஒருவன் நூல் வெளியிட்டு விழாவில் பேசிய சத்யராஜ், கருணாநிதி, ஸ்டாலின் உடனான தனது அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டார்.

English summary

Ungalil oruvan book release Sathyaraj speech: ( உங்களில் ஒருவன் சத்யராஜ் பேச்சு)Durga Stalin smiled shyly as Stalin looked sideways at Sathyaraj from the stage to ask his mother if he could ask the groom at home what work he had done when he went to see the girl.