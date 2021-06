காய்கறி விலை குறையும்.. விவசாயிகளுக்கு லாபம் கூடும்.. தமிழ்நாட்டில் மீண்டு(ம்) வருகிறது உழவர் சந்தை

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் உழவர் சந்தை திட்டம் கொண்டுவரப்படும் என்று ஆளுநர் தனது உரையில் இன்று தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக தலைமையில் புதிய அரசு பதவிக்கு வந்துள்ள நிலையில், இன்று சட்டசபையின் முதல் நாள் கூட்டத்தில், மரபுப் படி ஆளுநர் உரை நிகழ்த்தினார்.

ஆளுநர் உரை அந்த வருடத்தில் ஆட்சி எந்த திசையை நோக்கி பயணிக்கப் போகிறது என்பதற்கான வழிகாட்டி என்பதால் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பு இருந்தது.

The Governor said in his speech today that the Uzhavar Santhai (Farmers Market Scheme) will be brought back in Tamil Nadu.