நம்ம ஊருக்கு வந்தாச்சு வந்தே பாரத்! சென்னை - மைசூர் இடையே சோதனை ஓட்டம்! விரைவில் மக்களும் செல்லலாம்!

சென்னை : குஜராத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிமுகப்படுத்திய வந்தே பாரத் ரயில் ஏற்கனவே நான்கு வழித்தடங்களில் இயக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் சென்னை மைசூர் இடையே சோதனை ஓட்டம் இன்று தொடங்கியது.

பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் சொந்த மாநிலமான குஜராத் தலைநகர் காந்திநகரில் இருந்து மகாராஷ்டிராவின் மும்பையை இணைக்கும் வகையில் வந்தே பாரத் விரைவு ரயில் சேவையை கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 30 ஆம் தேதி பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைத்தார்.

பார்ப்பதற்கு அச்சு அசலாக புல்லட் ரயில் போலவே இருக்கும் வந்தே பாரத் ரயில்கள் 100 கிலோ மீட்டர் வேகத்தை வெறும் 50 வினாடிகளுக்குள் எட்டும் என்பதும் 180 கிலோமீட்டர் வேகம் வரை செல்லும்.

வந்தாச்சு சென்னை-பெங்களூர்-மைசூர் வந்தே பாரத் ரயில் தோராய அட்டவணை.. சதாப்தியை விட கொஞ்சம் வேகம்!

Launched by Prime Minister Narendra Modi in Gujarat, the Vande Bharat train is already running on four routes and the trial run between Chennai and Mysore has started today.