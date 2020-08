கொரோனா: வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவி - எச் வசந்தகுமாரின் பேச்சு வைரல்

Chennai

சென்னை: கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்கு சென்னை அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த ஆளாகி காங்கிரஸ் எம்பி வசந்த குமார் நேற்றிரவு காலமானார். அவரது மறைவுக்கு குடியரசுத்தலைவர், பிரதமர், முதல்வர் உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சித்தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர். எச். வசந்த குமார் கடந்த மார்ச் மாதம் கொரோனா வைரஸ் நோயை தேசிய பேரிடராக குறிப்பிட்டு பேசியுள்ளார். அவரது பேச்சு தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

எம்எல்ஏவாக இருந்த போதே அந்த பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு கன்னியாகுமாரி லோக்சபா தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று டெல்லி சென்றவர் எச்.வசந்தகுமார். தனது கருத்தை லோக்சபாவில் பதிவு செய்து விட்டுத்தான் அமர்வார் வசந்தகுமார். எத்தனை நேரமானாலும் காத்திருந்து பேசுவார் என்று அவருடன் லோக்சபாவிற்கு சென்றவர்கள் கூறியுள்ளனர்.

கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டு அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட எச். வசந்தகுமாருக்கு கொரோனா நெகடிவ் என ரிசல்ட் வந்த பின்னரும் உடல் நலம் குணமடையவில்லை. நுரையீரல் பாதிப்பு ஏற்பட்டு மூச்சுத்திணறல் அதிகமாகியே மரணமடைந்துள்ளார். அவரது மறைவு அரசியல் கட்சித்தலைவர்களை அதிர்ச்சியடைய வைத்துள்ளது.

எச். வசந்தகுமார் மக்களோடு மக்களாக பயணிப்பவர், எந்த நேரத்திலும் எளிமையாக சந்திக்கக் கூடிய அரசியல் தலைவர் என்றெல்லாம் அவருக்கு புகழ் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர். இந்த நேரத்தில் அவர் கடந்த மார்ச் மாதத்தில் லோக்சபாவில் எச். வசந்தகுமார் பேசியது தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

'குமரி' பேனாக்களை 4 அணாவுக்கு விற்பனை செய்த வசந்தகுமாரின் தொடக்க காலங்கள்... கே.எஸ். ராதாகிருஷ்ணன்

அவரது உரையில் கொரோனா வைரஸ் நோயை தேசிய பேரிடராக அறிவித்து வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள தினசரி கூலி தொழிலாளர்கள், சிறு வியாபாரிகளுக்கு மாதம் ரூ. 2000 இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்று பேசியுள்ளார். அவரது நேரம் முடிவடைந்து விட்டது என்று சபாநாயகர் பொறுப்பில் இருப்பவர் கூறியும் அனுமதி பெற்று தனது உரையை பேசி முடித்துவிட்டுதான் அமர்கிறார் வசந்தகுமார். இந்த வீடியோ தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

