தமிழகத்தில் மீண்டும் சட்ட மேலவை- எஸ்சி எஸ்டி-க்கு இடஒதுக்கீடு தேவை-ரவிக்குமார் எம்.பி வலியுறுத்தல்

சென்னை: தமிழகத்தில் சட்ட மேலவையை மீண்டும் கொண்டு வந்தால் எஸ்சி, எஸ்டிக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்கி சமூக நீதியை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி எம்.பி. ரவிக்குமார் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக தமது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் ரவிக்குமார் எழுதியுள்ளதாவது: தமிழகத்தில் மீண்டும் மேலவை கொண்டு வரப்படும் என்று தற்போதைய அரசு அறிவித்துள்ளது. அரசு விரும்பினால் இதற்கான தீர்மானத்தை பேரவையில் நிறைவேற்றுவது சிரமமல்ல. இதற்கு முன்னர் தி.மு.க. ஆட்சி நடந்த மூன்று சந்தர்ப்பங்களில் மேலவை கொண்டு வருவதற்கான தீர்மானம் சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்டது. ஆனால் அதற்கு ஒன்றிய அரசு ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை. இந்த முறை தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டால் மோடி அரசு அதற்கு ஒப்புதல் அளிக்குமா எனத் தெரியவில்லை.

தமிழகத்தின் சட்டமன்ற வரலாற்றில் சட்ட மேலவைக்கு முக்கியமான பங்கு உண்டு. இந்திய அரசு சட்டம் 1935-இன் கீழ்தான் முதன் முதலில் சட்டமேலவை உருவாக்கப்பட்டது. 1937-ம் ஆண்டு ஜூலை மாதத்தில் அமைக்கப்பட்ட மேலவையானது சட்டப் பேரவையைப் போல ஐந்தாண்டுக்கு ஒரு முறை கலைந்துவிடக்கூடியதாக இல்லாமல் நிலைத்திருக்கக் கூடியதாக அமைக்கப்பட்டது. மேலவையின் உறுப்பினர்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கினர் மூன்று வருடங்களுக்கு ஒரு முறை பதவி இழந்து, வேறு உறுப்பினர்கள் பதவி ஏற்பார்கள் என்ற நடைமுறை அப்போதுதான் உருவாக்கப்பட்டது.

