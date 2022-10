"அன்பு மனைவி லதாவுக்கு"! ரூ 30 மணியார்டர் அனுப்பிய ரசிகர்.. பழம்பெரும் நடிகை லதா பகிர்ந்த சுவாரஸ்யம்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: அன்பு மனைவி லதாவுக்கு என கடிதம் எழுதிய ரசிகர் என்னை சந்திக்க வீட்டிற்கே வந்துவிட்டார் என பழைய நினைவலைகளை உரிமைக் குரல் நடிகை லதா பகிர்ந்துள்ளார்.

நடிகை லதாவை தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகப்படுத்தியவர் எம்ஜிஆர். அவருக்கு அப்போது 15 வயது. உலகம் சுற்றும் வாலிபன் படத்தில் எம்ஜிஆருடன் முதல்முதலாக அறிமுகமானார் லதா.

இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் தாய்லாந்து, சிங்கப்பூர், மலேசியா, ஜப்பான், ஹாங்காங் உள்ளிட்ட நாடுகளில் நடந்தது. எம்ஜிஆர்தான் லதாவை தெலுங்கு திரையுலகில் நாகேஸ்வர ராவுடன் நடிக்க பரிந்துரைத்தார். இவர் தற்போது சீரியல்களில் நடித்து வருகிறார். ரோஜா சீரியலில் நடித்திருந்தார்.

