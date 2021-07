இருசக்கர வாகன ஓட்டிகளே.. இதை செய்தால் இனி 'நோ வாரண்டி' .. ஹைகோரட் அதிரடி

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : இருசக்கர வாகனங்களில் கண்ணாடிகளை அகற்றினால் வாரண்டி கிடையாது என நுகர்வோரை எச்சரிக்கும் வகையில் வாகன விற்பனையாளர்களை அறிவுறுத்த வேண்டும் என தமிழக போக்குவரத்து துறை ஆணையருக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

பின்னால் வரும் வாகனங்களை கண்காணித்து வாகனங்கள் இயக்க ஏதுவாக கண்ணாடிகள் பொருத்தப்படுகின்றன. ஆனால், இரு சக்கர வாகனங்களில் இந்த கண்ணாடிகள் அகற்றப்படுகிறது.

கண்ணாடிகள் அகற்றப்படுவதால் னால் விபத்துக்கள் அதிகரிப்பதாக கூறி, திருச்செந்தூரைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் ராம்குமார் ஆதித்தன் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்.

English summary

Madras HC directs Transport Commissioner to consider requesting manufacturers and dealers of two-wheelers to incorporate a condition that the warranty for the vehicle may not be applicable if customers remove the rear view mirrors which are essential for road safety