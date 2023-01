ஓபிஎஸ்-ஐ அதிமுகவில் இருந்து நீக்கியாச்சு.. அவர் புதிதாக கட்சி தொடங்கியிருக்கிறார்.. தளவாய் சுந்தரம்

Chennai

சென்னை: ஓ பன்னீர் செல்வத்தின் செயல்பாடு அதிமுகவில் எப்படி இருந்தது என்பது நாடே அறிந்த உண்மை. இதை நாங்கள் சொல்லி தெரிய வேண்டியது இல்லை. நாங்கள் ஏற்கனவே கட்சியை விட்டு நீக்கிவிட்டோம். புதிதாக கட்சி ஆரம்பித்து இருக்கிறார் என்று தளவாய் சுந்தரம் கூறியுள்ளார்.

அதிமுகவில் தலைமை பதவியை யார் கைப்பற்றுவது என்பதில் எடப்பாடி பழனிசாமி - ஓ பன்னீர்செல்வம் இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது.

கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் 11-ந்தேதி எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு அதிமுக பொதுக்குழுவை கூட்டியது. இந்த பொதுக்குழுவில் அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்வு செய்யப்பட்டார். அதிமுகவில் இருந்து ஓ பன்னீர் செல்வம் நீக்கப்படுவதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டது.

It is a fact known to the whole country how Panneer Selvam's activities were in the AIADMK. We don't need to tell you this. We have already left the party. Dalavai Sundaram said that he has started a new party.