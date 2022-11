4 சிக்கல்கள்.. அந்த 2 வீரர்கள்.. இந்திய அணியை சூழ்ந்து நிற்கும் "புதை மணல்".. இன்று என்ன நடக்கும்?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: முதல் ஒருநாள் போட்டியில் தோல்வி அடைந்த நிலையில் இந்திய அணி இன்று நடக்க உள்ள போட்டியில் முக்கியமான மாற்றங்களை செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது.

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டி 20 தொடரை 1-0 என்ற கணக்கில் இந்திய அணி வென்றது. இந்த நிலையில் தற்போது இரண்டு அணிகளும் ஒருநாள் தொடரில் மோதிக்கொண்டு இருக்கின்றன.

நியூஸிலாந்திற்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி தோல்வி அடைந்துள்ளது. இந்த போட்டியில் இந்திய அணி 306 ரன்கள் அடித்தும் தோல்வி அடைந்து உள்ளது.

இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 306 ரன்களை அடித்தது. இந்திய அணியில் ஓப்பனிங் இறங்கிய தவான் 77 பந்துகளில் 72 ரன்கள் எடுத்தார். இன்னொரு பக்கம் சுப்மான் கில் 65 பந்துகளில் 50 ரன்கள் எடுத்தார். இன்னொரு பக்கம் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் தொடக்கத்தில் நிதானமாக ஆடினார். 76 பந்துகள் பிடித்த அவர் 80 ரன்கள் எடுத்தார்.

English summary

What are the 4 problems for Team India against New Zealand? What are the 3 changes needed?