நயன்தாரா- விக்னேஷ் சிவன் சர்ச்சை.. வாடகைத் தாய் சட்டம் சொல்லும் முக்கிய ரூல் என்ன?

சென்னை: வாடகைத் தாய் முறையில் குழந்தை பெற்றுக் கொள்ள என்னென்ன விதிமுறைகள் கடைப்பிடிக்கப்படுகின்றன என்பதை பார்ப்போம்.

திருமணமாகி 5 ஆண்டுகள் ஆகியிருக்க வேண்டும். கணவருக்கோ மனைவிக்கோ இயற்கையான முறையில் குழந்தை பெற்றுக் கொள்ள வாய்ப்பில்லை என்று மருத்துவர் சான்றளிக்க வேண்டும்.

வாடகைத் தாயாக வருபவர் வணிக ரீதியில் இருக்கக் கூடாது. வாடகைத்தாய்க்கு 16 மாதங்களுக்கு காப்பீடும் ,மருத்துவ செலவுகளை மட்டுமே செய்ய வேண்டும். இதை தாண்டி ஒரு ரூபாய் கூட அந்த வாடகைத்தாய்க்கு இந்த தம்பதி கொடுக்கக் கூடாது.

