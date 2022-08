ஒரே ஒரு மேட்டர்.. “அதுவும் தவிடு பொடி தான்” - கிடைத்த பாசிட்டிவ் சிக்னல்.. எடப்பாடி டீம் உற்சாகம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான வழக்கில், உச்சநீதிமன்றம் வெளியிட்ட உத்தரவு ஈபிஎஸ் தரப்புக்கு சற்று பின்னடைவை ஏற்படுத்தியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதுபற்றி சட்ட நிபுணர்களுடன் தொடர் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வருகிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி. அதில் அவருக்கு பாசிட்டிவான சமிக்ஞைகள் கிடைத்துள்ளன.

எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினர் கூட்டிய அதிமுக பொதுக்குழுவை எதிர்த்து ஓ.பன்னீர்செல்வம் தொடர்ந்த வழக்கில், உயர் நீதிமன்ற தனி நீதிபதி, உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவைச் சுட்டிக்காட்டியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்நிலையில் இந்த வழக்கு மீண்டும் உயர் நீதிமன்றத்தில் நாளை விசாரணைக்கு வரவுள்ளது. உச்ச நீதிமன்றத்தின் கருத்தால், ஓபிஎஸ்ஸுக்கு சாதகமாக இந்த வழக்கு திரும்பியிருப்பதாக ஓபிஎஸ் தரப்பினர் கொண்டாடி வந்தாலும், அது உண்மை இல்லை, விசாரணையின்போதே ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு பலத்த அடி விழும் எனக் கூறி வருகிறார்கள் ஈபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள்.

இதுமட்டும் நடந்தது கேம் ஓவர்? எடப்பாடி அணியில் எகிறிய பிபி! ஒரே டென்சன்! ஓபிஎஸ்ஸுக்கு புது நம்பிக்கை

English summary

ADMK General Committee case will be heard in High Court tomorrow. Edappadi palaniswami supporters are saying that there will be no problem with the General body or its decisions.