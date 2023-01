மறக்குமா நெஞ்சம்? மதிப்பிழந்த நோட்டுக்கள்.. உயிரிழந்த இந்தியர்கள்! மோடி அறிவிப்பால் யாருக்கு பயன்?

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: பிரதமர் நரேந்திர மோடி கடந்த 6 ஆண்டுகளுக்கு முன் மேற்கொண்ட பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை செல்லும் என்று உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கிய நிலையில் நிலையில் அந்த அறிவிப்பு வெளியான தினத்தில் அரங்கேறிய சம்பவங்கள், அதனால் மாறிய மக்களின் நிலை, இந்திய பொருளாதாரத்தில் ஏற்பட்ட தாக்கம் குறித்து விரிவாக அலசுவோம்.

கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 8 ஆம் தேதி இரவு 8 மணிக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொலைக்காட்சியில் நாட்டு மக்கள் முன் பேசத் தொடங்கினார். ஜெயலலிதா உடல்நிலை குறித்த தகவல் மட்டுமே பிரேக்கிங் செய்தியாக தமிழ்நாட்டில் ஒலித்துக்கொண்டிருந்த காலம் அது.

அன்று தெரியாது, மோடியின் அந்த பேச்சு அடுத்த சில மாதங்கள் பிரேக்கிங் செய்தியாகவும், தங்கள் ஒவ்வொருவரின் வாழ்விலும், நாட்டின் எதிர்காலத்திலும் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்றும். இந்தியர்கள் யாராலும் அந்த தருணத்தை எளிதில் மறந்துவிட முடியாது.

While the Supreme Court has given a verdict that the demonetization action initiated by Prime Minister Narendra Modi 6 years ago will go ahead, we will analyze in detail the events that took place on the day of the announcement, the changed condition of the people and the impact on the Indian economy.