10+10.. யாரும் வர முடியாது.. ‘பளீச்’ கணக்கு போட்ட எடப்பாடி.. குறுக்கே ஓபிஎஸ் - ‘கவுன்ட்டர்’ அட்டாக்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தீர்ப்பைத் தொடர்ந்து அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைக்குத் தயாராகி வரும் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு முட்டுக்கட்டை போட 'கவுன்ட்டர் அட்டாக்'கிற்கு ஓபிஎஸ்ஸும் தயாராகி வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

ஐகோர்ட் தீர்ப்பை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்ய இருக்கிறார் ஓ.பன்னீர்செல்வம். இதற்காக, ஓபிஎஸ் தரப்பு வழக்கறிஞர்கள் தயாராகி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு மேலும் நெருக்கடி கொடுக்கும் வகையில், பொதுச் செயலாளர் பதவி தேர்தலை நடத்துவதற்கான அறிவிப்பை வெளியிட தயாராகி வருகிறாராம்.

ஏகமனதாக ஈபிஎஸ்ஸை தேர்ந்தெடுக்க அவரது ஆதரவாளர்கள் தயாராகி வரும் நிலையில், இந்த தேர்தல் நடத்த தடை பெறுவது தொடர்பாகவும், ஓ.பன்னீர்செல்வம் மூத்த வழக்கறிஞர்களின் கருத்துகளைக் கேட்டு வருகிறாராம்.

அதே பாயிண்ட்.. 'யூகம்’.. 'நீதிபதி என்ன கட்சிக்காரரா?’ - பரபரவென தயாராகும் ஓபிஎஸ் லீகல் டீம்!

English summary

Following the verdict, Edappadi Palaniswami is preparing to announce the general secretary election. It is said that O.Panneerselvam is also preparing with a counter attack to stop it.