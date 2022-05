ஆளுனரின் அந்த ட்ரிப்.. ஒன்று திரண்ட ஆதீனங்கள்.. அமித் ஷாவிற்கு போன மெசேஜ்! திமுகவிற்கு பெரிய தலைவலி!

Chennai

சென்னை: தருமபுரம் ஆதீனத்தை பல்லக்கில் கொண்டு செல்வது தொடர்பான விவகாரம் தமிழ்நாடு அரசியலில் பூதாகரம் ஆகியுள்ளது. தேசிய அளவில் இதை கொண்டு செல்ல சில ஆதீனங்கள் முயன்று வருவதாக அரசியல் தரப்பு வட்டாரத்தில் பேசப்படுகிறது.

தருமபுரம் ஆதீனத்தை பல்லக்கில் தூக்கி செல்ல வேண்டும் என்று வைக்கப்பட்டு வரும் கோரிக்கை பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தருமபுர ஆதீனகர்த்தராக ஸ்ரீலஸ்ரீ மாசிலாமணி தேசிக ஞானசம்பந்த பரமாச்சாரியர் பதவி வகித்து வருகிறார்.

இவரை பல்லக்கில் கோவிலுக்கு தூக்கி செல்வது பட்டினப் பிரவேசம் என்று அழைக்கப்படும். நான்கு அல்லது அதற்கும் மேற்பட்டோர் சேர்ந்து பல்லக்கில் ஆதீனத்தை தூக்கி சுமந்து கோவிலுக்கு அழைத்து செல்வார்கள்.

தருமபுர ஆதீன பட்டினப்பிரவேசத்தை விமர்சித்தீரே..

What is really happening in Dharmapuram Adheeman Pallakku row? All you need to know