சிங்கிள்ஸுக்கு இனி கவலையில்லை.. வாவ்.. புதிய வசதியை அறிமுகம் செய்கிறது வாட்ஸப்.. என்ன தெரியுமா?

சென்னை: தகவல் பரிமாற்றத்திற்கு எளிமையாக அனைத்து வயதினரும் பயன்படுத்தும் வகையில் வாட்ஸ்அப் செயலி உருவாக்கப்பட்டிருப்பதால் அதன் பயன்பாடும் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.

இந்நிலையில், இந்த செயலியில் புதிய அம்சத்தை பேஸ்புக் நிறுவனம் கொண்டு வர இருக்கிறது. அதாவது நமக்கு நாமே மெஸேஜ் அனுப்பிக்கொள்ளும் வசதிதான் அது.

இது தற்போது சில குறிப்பிட்ட 'பீட்டா' வாடிக்கையாளர்களுக்கு மட்டும் சோதனை முறையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. விரைவில் இந்த சேவை அனைத்து வாடிக்கையாளர்களுக்கும் விரிவாக்கப்படும் என சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

The use of WhatsApp is constantly increasing as it is designed to be used by people of all ages to easily exchange information. In this case, Facebook is going to bring a new feature in this app. That is, it is the facility to send messages to ourselves. It is currently only being rolled out as a test to certain 'beta' customers. The service is said to be extended to all customers soon.