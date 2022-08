"கரெக்ட்டா வந்துட்டீங்க".. பூரித்த ஸ்டாலின்.. ஆட்டத்தை கலைத்து ஆடும் ஆறுக்குட்டி.. அடுத்து "அவராமே"

Chennai

சென்னை: கவுண்டம்பாளையம் தொகுதி அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ ஆறுக்குட்டி, முதல்வர் ஸ்டாலின் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்த நிலையில், அவருக்காக அடுத்த அசைன்மென்ட் பறந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

ஆறுக்குட்டி ஒரு இடத்தில் இருக்கிறார் என்றாலே, அந்த இடமே குஷியாகவே காணப்படும்.. கவுண்டம்பாளையம் அதிமுகவாக அறியப்பட்டதைவிட, இவரது பாட்டும், டான்சும்தான், தொகுதி மக்களிடம் அதிகமாக நெருங்க வைத்தன..

இவர் எப்போதுமே பாட்டு பாடுவார், சில சமயம் டான்ஸ் ஆடுவார்.. இப்படித்தான் ஒருமுறை சட்டசபையில் விவாதம் நடந்து கொண்டிருந்தபோது, தமிழ் மாதங்களை வரிசைப்படுத்தி, அதிமுக அரசு செய்த சாதனைகளை கிராமிய பாடல்களாக பாட ஆரம்பித்துவிட்டார்.

Who is that Kongu ADMK Executive and What was the assignment given by DMK to Arukkutty ஆறுக்குட்டி கொங்கு அதிமுகவின் முக்கிய நிர்வாகிகளை தன்பக்கம் இழுக்க போகிறாராம்