"ஜெய் பீம்.." தமிழ் சினிமா "வரலாற்றை" மாற்றும் டைட்டில்.. சூர்யா ஏன் கொண்டாடப்படுகிறார்?

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தமிழ் சினிமா தனது மறுமலர்ச்சி காலத்தில் பயணித்துக் கொண்டு இருக்கிறது... மலையாள சினிமா போல, படைப்பாளிகள் தங்கள் "கொள்கைகளை," அச்சமின்றியும், வெளிப்படையாகவும், வலுவாகவும், எடுத்து வைக்க ஆரம்பித்துள்ளனர்.

வழக்கமான கட்டுகளை தமிழ் சினிமா உடைக்க ஆரம்பித்துள்ளது. அதன் லேட்டஸ்ட் வரிசைதான் "ஜெய் பீம்"

ரெட் அலர்ட், அதிதீவிர கனமழை, நிலச்சரிவு.. மகாராஷ்டிர வெள்ளத்தில் தொடர்ந்து உயரும் உயிரிழப்பு.. ஷாக்!

தா.சே.ஞானவேல் இயக்கத்தில் சூர்யா தயாரித்து, நடித்து வரும் சூர்யாவின் 39வது படத்துக்கு "ஜெய் பீம்" என பெயரிடப்பட்டுள்ளது. நேற்று இரவு இந்த படத்திற்கான டைட்டில் வெளியிடப்பட்டது.

English summary

History of Jai Bhim: Actor Suriya's latest movie named as Jai Bhim which is seeing as a major move in the Tamil Cinema history. Since the word Jai Bhim has a long hisory and using by Dalit leaders, Suriya tring to take Tamil Cinema to another track.