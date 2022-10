பாஜக தலைவர் தேர்தல ஏன் நடத்தல? கொளுத்திப் போட்ட நாராயணசாமி.. கிரண் பேடி பற்றி மீண்டும் பேச்சு

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: ஜனநாயக முறைப்படி காங்கிரஸ் கட்சியில் நடைபெறும் தேர்தலில் யார் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாலும் அவர்கள் சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி வழிகாட்டுதல் படி நடந்து கொள்வார்கள் என்ற நம்பிக்கை உள்ளதாகவும் ஜனநாயகத்தை பற்றி பேசும் பாஜகவில் இதுவரை தலைவர் பதவிக்கு தேர்தல் நடத்தப்படவில்லை எனவும் புதுச்சேரி முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தெரிவித்துள்ளார்

அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர் பதவிக்கு கர்நாடகா மாநிலத்தை சேர்ந்த மல்லிகார்ஜுன கார்க்கே, கேரள மாநிலத்தை சேர்ந்த சசிசதரூர் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். தேர்தலின் ஓட்டுப் பதிவு நாடு முழுவதும் இன்று நடைபெற்றது.

சிங்கப்பெண்! கத்தியுடன் வந்த கொள்ளையன்.. தனியாளாக விரட்டிய பெண் வங்கி மேலாளர்.. மாஸ் சம்பவம்!

புதுச்சேரி காங்கிரஸ் அலுவலகத்தில் காலை 10 மணிக்கு வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது. அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியின் புதுச்சேரி தேர்தல் அதிகாரி ஹைபி ஈடன் எம்பி, கோயம்புத்தூர் மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கோபி ஆகியோர் தேர்தல் பொறுப்பாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டிருந்தனர்.

English summary

Former Puducherry Chief Minister Narayanasamy said that whoever is elected as the leader of Congress in the elections is democratic system. he is confident that they will act according to the advisory of Sonia Gandhi and Rahul Gandhi and that the BJP, which talks about democracy, has not yet held an election.