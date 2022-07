வேகவேகமாக ஏறி ஓ.பன்னீர்செல்வம் வீட்டு முன்பு இருந்த சிசிடிவி கேமராவை கழற்றிய நபர்.. பின்னணி என்ன?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வம் வீட்டிற்கு முன்பு சாலையில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமரா இன்று திடீரென அகற்றப்பட்டது அங்கிருந்த செய்தியாளர்கள் மத்தியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

OPS வீட்டு முன்பு இருந்த CCTV கேமரா அகற்றம் - வீடியோ

அதிமுகவில் நிலவி வரும் ஓபிஎஸ்- ஈபிஎஸ் மோதலைத் தொடர்ந்து, சென்னை பசுமை வழிச் சாலை கடந்த ஒரு மாத காலமாக பரபரப்போடு இருந்து வருகிறது.

சிறுமி கருமுட்டை விற்பனை..அறிக்கையில் அதிர்ச்சி.. 4 மருத்துவமனைகள்,2 ஸ்கேன் சென்டர்களை மூட உத்தரவு

மோதல் ஏற்படக்கூடும் என்பதால் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் வீடுகளில் போலீஸ் பாதுகாப்பு கூடுதலாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், இன்று மதியம் திடீரென சிசிடிவி கேமரா ஒன்று ஊழியர்களால் அகற்றப்பட்டது.

English summary

CCTV camera installed on in front of O.Panneerselvam's house was suddenly removed today, created a stir. It is reported that the CCTV camera has been removed and taken for servicing.