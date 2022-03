"11 மணிக்கு பேசுனதெல்லாம் வேஸ்ட்டா".. நேரம் பார்த்து நுழைந்த சசிகலா.. கலங்கிய ஜெயக்குமார்.. ட்விஸ்ட்

Chennai

சென்னை: அதிமுகவில் மீண்டும் ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் இடையே அதிகார மோதல் தொடங்கிவிட்டது. மீண்டும் ஒற்றைத்தலைமை கோஷம் வேகம் எடுத்துள்ளது. இப்படிப்பட்ட நிலையில்தான் புழல் சிறையில் இருக்கும் ஜெயக்குமாரை சந்திக்க சசிகலா தீவிரமாக திட்டமிட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது. இதற்கு பின் சில முக்கிய பிளான்கள் இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.. அது என்ன?

திமுக நிர்வாகி ஒருவரை அடித்து, அரைநிர்வாணப்படுத்தி ஊர்வலமாக கூட்டி சென்ற வழக்கில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கடந்த 21ம் தேதி கைது செய்யப்பட்டார். இந்த சம்பவம் வீடியோவாக வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

இதையடுத்து ஜெயக்குமார் உட்பட 40 பேர் மீது 10 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கும் பதிவு செய்யப்பட்டது. கைது செய்யப்பட்ட ஜெயக்குமார் தற்போது புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டு உள்ளார்.

புழல் சிறையில் ஜெயக்குமார்.. முதல்வர் மீது கோபத்தில் அதிமுக?.. நாளை தணியுமா?.. பாஜக என்ன செய்யும்?

