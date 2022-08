ஸ்டன்ட் மாஸ்டர் கனல் கண்ணன் ஞாபகம் இருக்கா.. இப்போ "எங்கே.. எப்படி" இருக்காரு தெரியுமா?

Chennai

சென்னை : தமிழ் திரை உலகில் ஸ்டண்ட் மாஸ்டராக நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட படங்களுக்கு சண்டை பயிற்சி அமைத்ததோடு அவ்வப்போது காமெடி காட்சிகளிலும் வந்து அசத்திய கனல் கண்ணன் திடீரென ஒரு பெரும் சர்ச்சையில் சிக்கி இருக்கிறார்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு சென்னையில் நடைபெற்ற இந்து முன்னணி பொதுக்கூட்டம் ஒன்றில் அவர் பேசிய பேச்சு சமூக வலைதளங்களில் பெரும் புயலைக் கிளப்பியுள்ள நிலையில் பலரும் அவரை கைது செய்ய வேண்டும் எனவும் குண்டர் சட்டத்தில் அடைக்க வேண்டும் எனவும் தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்து வரும் அளவுக்கு பிரச்சனை பூதாகரமாக வெடித்துள்ளது.

அப்படி என்னதான் பேசினார் கனல் கண்ணன் என பார்க்கும்போது சென்னையில் நடைபெற்ற இந்து முன்னணியின் பிரச்சார பொதுக்கூட்ட நிறைவு விழாவில் பேசிய அவர் ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோவில் முன்பு கடவுள் இல்லை என்று சொன்னவரை சிலை இருக்கிறது அந்த சிலையை உடைக்க வேண்டும் அந்த நாள்தான் ஹிந்துக்களின் எழுச்சி நாள் என பேசி இருக்கிறார்.

ஸ்ரீரங்கம் கோவில் எதிரே 'கடவுள் இல்லைனு’ சொன்னவர் சிலை! அதை உடைக்கனும்! தனலை கிளப்பிய கனல் கண்ணன்..!

As a stunt master in the world of Tamil cinema, Kanal Kannan, who is a stunt master and has trained in fighting for more than a hundred films, has appeared in comedy scenes from time to time and is suddenly involved in a huge controversy.