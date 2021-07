இந்தியாவை கலங்க வைக்கும் "மின்னல்" தாக்குதல் மரணம்.. எந்த மாநிலங்களில் அதிகம்? எப்படி தப்பிப்பது?

Chennai

சென்னை: இந்தியாவில் இடி மின்னல் தாக்கி உயிரிழப்போர் எண்ணிக்கை அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது. இயற்கை பேரிடர்களால் நிகழும் மரணங்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கிற்கும் அதிகமானவை மின்னல் தாக்குவதால் ஏற்படுவதாக, புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ராஜஸ்தான் மற்றும் உத்தரபிரதேசத்தில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மின்னல் தாக்குதலில் குறைந்தது 40 பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். இதில் ஜெய்ப்பூர் அருகே அமர் கோட்டையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மின்னல் தாக்கியதில் கொல்லப்பட்ட 11 பேரும் அடங்குவர். இவர்கள் மின்னல் வெட்டியபோது செல்ஃபி எடுத்ததால் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகியுள்ளனர்.

"மாபெரும் மின்சார தீப்பொறி" என்று அழைக்கப்படுகிறது மின்னல். ஒரு மின்னல் 100 மில்லியனிலிருந்து 1 பில்லியன் வோல்ட் ஆற்றலை வெளிப்படுத்தக் கூடியது.

The death toll from lightning strikes in India is on the rise. Statistics show that more than a third of deaths caused by natural disasters are caused by lightning strikes. At least 40 people have been killed in lightning strikes in Rajasthan and Uttar Pradesh in the last 24 hours. This includes 11 people killed in a lightning strike at Amar Fort near Jaipur on Sunday. In India, a total of 2,876 lightning deaths were reported in 2019, up from 2,357 in the previous year. The worst affected states are Bihar (400), Madhya Pradesh (400), Jharkhand (334) and Uttar Pradesh (321).