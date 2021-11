ஓபிஎஸ்ஸின் திடீர் மாற்றத்திற்கு என்ன காரணம்?.. அவங்கதானா?.. என்ன செய்ய போகிறார் எடப்பாடியார்?

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: தேவர் ஜெயந்தி விழாவின் போது சசிகலாவுக்கு பச்சைக் கொடி காட்டுவது போல் பேசியிருந்த அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர் செல்வம் திடீரென எடப்பாடி பழனிச்சாமியுடன் இணைந்து செயல்படும் அளவுக்கு அவரது மனமாற்றத்திற்கு 3 வகையான காரணங்கள் இருக்கலாம் என சொல்லப்படுகிறது.

ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு பிரிந்திருந்த அதிமுக ஒன்றிணைய வேண்டுமானால் சசிகலாவையோ அவரது குடும்பத்தினரையோ மீண்டும் அதிமுகவில் சேர்க்கக் கூடாது என்ற நிபந்தனையுடன்தான் ஓ. பன்னீர் செல்வம் எடப்பாடி பழனிச்சாமியுடன் இணைந்து துணை முதல்வராகினார். பின்னர் சசிகலாவிடம் இருக்கும் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் பதவி செல்லாததாக்க அந்த பதவியையே பொதுக் குழு கூட்டி நீக்கிவிட்டு அதே அளவிலான அதிகாரங்கள் பொருந்திய ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் பதவியை உருவாக்கினர்.

இந்த நிலையில் அதிமுகவில் கோஷ்டி கோஷ்டியாக செயல்பட்டு வந்ததால் தனது ஆதரவாளர்களுக்கு கட்சியில் பதவி, தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு கொடுக்காதது உள்ளிட்டவைகளால் இரு தலைமைக்கும் இடையே பனிப்போர் நிகழ்ந்து வந்தது. மேலும் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்தும் கூட எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பதவியை கூட தனக்கோ தனது ஆதரவாளர்களுக்கோ வாங்கித் தரமுடியாத சூழல் ஓபிஎஸ்ஸுக்கு கடும் மன உளைச்சலை தந்தது.

English summary

Why OPS changes his stand about Sasikala and goes with Edappadi? Here are the 3 reasons.