சீக்ரெட்களும், மவுனங்களும்.. சசிகலா எங்கே?.. எடப்பாடி டென்ஷனுக்கு என்ன காரணம்.. அதிமுகவில் குழப்பம்

சென்னை: சசிகலாவை காணோமே எங்கே போனார்? ஆடியோ மேல் ஆடியோவாக வெளியிட்டு கொண்டிருந்தவர் திடீரென ஏன் மவுனமாகி உள்ளார்? என்ன காரணம்? என்பன போன்ற சந்தேகங்கள் மெல்ல எழ தொடங்கி உள்ளன.

சட்டசபை தேர்தல் முடியும் வரை சத்தமில்லாமல் இருந்த சசிகலா, திடீரென அரசியல் களத்தில் பரபரப்பை கிளப்பினார்.. அவர் தன்னுடைய ஆதரவாளர்களிடம் பேசியதாக ஆடியோக்கள் வெளியானது.

முதலில் தொண்டர்களிடம்தான் சசிகலா பேசுகிறார்என்று சொல்லப்பட்டது.. பிறகு ஆதரவாளர்களிடம் பேசுகிறார் என்றார்கள்.. பிறகு அதிமுகவின் முக்கிய நிர்வாகிகளிடமே சசிகலா போனில் பேசியதாக கூறப்பட்டது.

Why Sasikala Silent on Kodanad issue and what will do the next Plan in ADMK