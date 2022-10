இந்தி திணிப்பு பேசும் உதயநிதி ஸ்டாலின்.. இந்தி படத்தை விநியோகிப்பது ஏன்? சீறும் அண்ணாமலை!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: இந்தி திணிப்பு என்று பேசும் திமுகவின் உதயநிதி ஸ்டாலின், எதற்காக இந்தி படத்தை விநியோகிக்கிறார் என்று தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தலைமையிலான அலுவல் மொழிக்கான நாடாளுமன்றக் குழு, மத்தியப் பல்கலைக்கழகங்கள் உட்பட அனைத்து தொழில்நுட்ப அல்லது தொழில்நுட்பம் அல்லாத கல்வி நிறுவனங்களிலும் பயிற்று மொழி கட்டாயமாக இந்தியாக இருக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரைத்துள்ளது.

இதற்கு திமுக தரப்பில் கடுமையான எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்தி திணிப்பு மற்றும் ஒரே பொது நுழைவுத் தேர்வு திட்டத்தை மத்திய அரசு திரும்பப்பெற வலியுறுத்தி திமுக இளைஞர் அணி மற்றும் மாணவர் அணி சார்பில், தமிழகம் முழுவதும் இன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

DMK's Udayanidhi Stalin, who talks about Hindi imposition, has questioned Tamil Nadu BJP leader Annamalai as to why he is distributing the Hindi film.