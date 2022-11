6 பேர் விடுதலை.. "உச்சநீதிமன்றத்தின் குட்டுகள்" ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பதவி விலகுவாரா? கி.வீரமணி கேள்வி

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் எஞ்சிய 6 பேர் விடுதலை செய்யப்பட்ட நிலையில், தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பதவி விலகுவாரா என்று திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி.வீரமணி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சிறை தண்டனை அனுபவித்து வந்த நளினி உள்ளிட்ட 6 பேரையும் உச்ச நீதிமன்றம் விடுதலை செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

இந்த வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை அனுபவித்துவந்த பேரறிவாளன் விடுதலை செய்யப்பட்டதை அடிப்படையாக வைத்து தங்களையும் விடுதலை செய்யவேண்டும் என்று நளினி, ரவிச்சந்திரன் உள்ளிட்டோர் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனுதாக்கல் செய்திருந்தனர்.

English summary

Dravida Kazhagam Leader K. Veeramani has questioned whether the Tamil Nadu Governor will resign after the remaining 6 people have been acquitted in the murder case of former Prime Minister Rajiv Gandhi.