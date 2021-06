ஓபிஎஸ்-ஐ கிண்டல்செய்தால்.. வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு இருக்க மாட்டோம்.. அன்புமணிக்கு அதிமுக எச்சரிக்கை

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஒ. பன்னீர்செல்வத்தைப் பற்றிக் கிண்டலாக அன்புமணி ராமதாஸ் பேசினால் வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டு சும்மா இருக்க மாட்டோம் என்று அக்கட்சியின் செய்தித் தொடர்பாளர் புகழேந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டசபைத் தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் பாமக. 23 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட பாமக ஐந்து தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது.

இந்நிலையில், அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஒ. பன்னீர்செல்வத்தை பற்றிக் கிண்டலாக அன்புமணி ராமதாஸ் பேசினால் வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டு சும்மா இருக்க மாட்டோம் என்று அதிமுக செய்தித் தொடர்பாளர் புகழேந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

ADMK spokesperson Bengaluru Pugazhenthi says will retaliate accordingly if anyone accuses OPS. He also says alliance parties lose 50 seats out of 59.