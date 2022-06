"மற்ற கட்சிகள் சாதி, மதத்தை வைத்து அரசியல் செய்றாங்க.. பா.ம.க மட்டும்தான்..”- பட்டென சொன்ன அன்புமணி!

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : தமிழக அரசியல் கட்சிகள் சாதியை வைத்து மக்களை பிரித்து வருவதாக பா.ம.க தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

சாதி ரீதியாக பாமக மீதான விமர்சனத்தில் உண்மை இல்லை என்றும் எங்கள் வளர்ச்சியை பிடிக்காத திராவிடக் கட்சிகள் எங்களை ஒரு வட்டத்துக்குள் அடைக்க திட்டமிடுகின்றனர் என்றும் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், தமிழக பா.ஜ.கவின் செயல்பாடு குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அன்புமணி, அதுகுறித்து நான் கருத்துக் கூற விரும்பவில்லை எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

PMK president Anbumani Ramadass has accused Tamil Nadu political parties of dividing the people along caste lines. Moreover, Anbumani Ramadoss said that there was no truth in the criticism against PMK on the basis of caste.