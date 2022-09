மக்களிடம் மனுவை வாங்கிவிட்டு பிக் பாஸ் ஷோவுக்கு போய்விடுவார் கமல்! காய்ச்சி எடுத்த வானதி சீனிவாசன்!

Coimbatore

கோவை: சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிந்து இத்தனை மாதங்கள் கடந்த நிலையில், மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல்ஹாசனுக்கு இப்போது தான் ஞானோதயம் வந்திருக்கிறது போல் என பாஜக எம்.எல்.ஏ. வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

கோவை தெற்கு தொகுதி மக்களை சந்தித்த கமல்ஹாசன் அவர்களிடத்தில் கோரிக்கை மனுக்களை பெற்றுள்ள நிலையில் வானதி இந்த விமர்சனத்தை முன் வைத்துள்ளார்.

கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் கோவை தெற்கு தொகுதியில் கமல்ஹாசன் போட்டியிட்டு பாஜக சார்பில் போட்டியிட்ட வானதியிடம் தோல்வியை தழுவினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

BJP MLA Vanathi Srinivasan said that after all these months have passed since the end of the assembly elections, it seems that Kamal Haasan, has come to an enlightenment.