தூக்கு போடல, விஷம் குடிக்கல, கோவை பெண் விபரீத தற்கொலை முயற்சி! வியந்துபோய் காப்பாற்றிய மருத்துவர்கள்

கோவை : தற்கொலைக்கு முயன்ற பெண் ஒருவர் கழுத்தில் 8 செமீ தையல் ஊசியை

குத்திக்கொண்டார். அவருக்கு கோவை மருத்துவர்கள் அபார அறுவை சிகிச்சை செய்து காப்பாற்றி உள்ளனர்.

இதற்காக 4 துறையை சேர்ந்த மருத்துவ வல்லுநர்கள் நீண்ட ஆலோசனை செய்து அறுவை சிகிச்சை செய்து அந்த பெண்ணின் உயிரைக் காப்பாற்றி உள்ளனர்.

நவம்பர் 2ம் தேதி கழுத்தில் படுகாயங்களுடன் பெண் ஒருவர் கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் ஆபத்தான நிலையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். தற்கொலைக்கு முயன்ற அந்த பெண் விஷம் குடிக்கவில்லை, தூக்கில் தொங்கவில்லை,

கழுத்தை அறுத்துக்கொள்ளவில்லை. அதற்குப் பதிலாக சுமார் 8 சென்ட்டி மீட்டர்

நீளம் உள்ள தையல் ஊசியை எடுத்து கழுத்தில் குத்திக்கொண்டுள்ளார்.

A woman who tried to commit suicide was stabbed in the neck with an 8 cmsewing needle. Coimbatore doctors have operated and saved her.