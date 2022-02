"கருணாநிதியை விட ஸ்டாலின் டேஞ்சர்.." அதிமுக கூட்டத்தில் பேசிய எஸ்.பி. வேலுமணி!

Coimbatore

கோவை: மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதிக்கு கூட இத்தனை பழிவாங்கும் உணர்ச்சி இல்லை. ஆனால் முதல்வர் ஸ்டாலின் அப்படியில்லை என முன்னாள் அமைசசர எஸ். பி. வேலுமணி தெரிவித்தார்.

கோவை அதிமுக தலைமை அலுவலகமான இதயதெய்வம் மாளிகையில் அதிமுக கொறடா எஸ்.பி.வேலுமணி தலைமையில் கோவை மாநகர் மாவட்டம், கோவை புறநகர், தெற்கு மற்றும் வடக்கு மாவட்ட அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடைபெற்றது.

ஜெயக்குமாருக்காக ஒன்று திரண்ட அதிமுக.. மீண்டும் ஓபிஎஸ்ஸை கழற்றிவிட்ட எடப்பாடி பழனிச்சாமி?

அதிமுக தலைமை அறிவித்துள்ளபடி இன்று நடைபெறும் கண்டன ஆர்பாட்டம் குறித்தும் தொண்டர்களிடம் ஆலோசனை நடைபெற்றது. இதன்பின்னர் பேசிய எஸ்.பி.வேலுமணி பேசுகையில், திமுக அரசு பழிவாங்கும் நோக்குடன் முன்னாள் அமைச்சரும், திமுகவினரின் முறைகேடுகளை ஊடகத்தின் மூலம் கருத்துக்களை பதிவு செய்யும் ஜெயக்குமார் மீது பொய் வழக்குகளை பதிவு செய்துள்ளார்கள்.

Ex Minister S.P.Velumani says that Even Ex CM karunanidhi had not this much of tit for tat activity which MK Stalin has!