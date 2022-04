சசிகலாவுக்கு சம்மன்! நாளை விசாரணைக்கு ஆஜராக உத்தரவு! கோடநாடு கொலை வழக்கில் போலீசார் நடவடிக்கை

Coimbatore

oi-Nantha Kumar R

கோவை: கோடநாடு கொலை, கொள்ளை வழக்கு தொடர்பாக நாளை காலை 10 மணிக்கு சசிகலாவிடம் விசாரணை நடைபெற உள்ளது. இதுதொடர்பாக சசிகலாவுக்கு போலீசார் சம்மன் அனுப்பியுள்ளனர். மாயமான சொத்து ஆவணங்கள் தொடர்பாக சசிகலாவிடம் விசாரிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் கோடநாடு எஸ்டேட் பங்களாவில் 2017 ஏப்ரல் 23 நள்ளிரவில் கொலை, கொள்ளை சம்பவம் நடந்தது. ஓம் பஹதூர் என்ற காவலாளி கொலை செய்யப்பட்டார். மற்றொரு காவலாளி கிருஷ்ணதபா காயமடைந்தார்.

மேலும் கோடநாடு எஸ்டேட் பங்களாவில் இருந்த ஆவணங்கள், பொருட்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டன. இந்த வழக்கு தொடர்பாக சயான், வாளையார் மனோஜ், உதயன், மனோஜ் சாமி, ஜித்தின் ஜாய், பிஜின் குட்டி, ஜம்சீர் அலி, தீபு, சதீசன், சந்தோஷ் சாமி ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

English summary

Kodanadu murder and robbery case Police Issued summon to Sasikala and will investigate tomorrow at 10 am. It has been reported that Sasikala is likely to be questioned in connection with the missing property documents.