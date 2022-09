பெட்ரோல் குண்டுகள் வீச்சு.. மக்களே பயப்படாதீங்க.. புகார் எண்கள் வழங்கிய கோவை மாவட்ட கலெக்டர்

Coimbatore

oi-Nantha Kumar R

கோவை: கோவையில் தொடர்ந்து பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்ட நிலையில் பொதுமக்கள் யாரும் பயப்பட வேண்டாம் என மாவட்ட கலெ க்டர் ஷமிரன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். மேலும் சந்தேக நபர்கள் பற்றிய விபரங்களை புகாராக அளிக்க தொடர்பு எண்களை அவர் வெளியிட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த 3 நாட்களாக பல இடங்களில் பெட்ரோல் குண்டுகள் வீசப்பட்டு வருகின்றன. இந்த பெட்ரோல் குண்டானது கோவையில் முதல் முதலாக சித்தாபுதூரில் உள்ள மாநகர பாஜக அலுவலகம் மீது வீசப்பட்டது.

அதிர்ஷ்டவசமாக இந்த குண்டு வெடிக்கவில்லை. இதுபற்றி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வரும் நிலையில் தொடர்ந்து கோவையின் பல இடங்களில் பெட்ரோல் குண்டுகள் வீசப்பட்டன.

English summary

District Collector Shamiran has appealed to the public not to panic as petrol bombs continue to be hurled in Coimbatore. He also released the contact numbers to report the details of the suspects.