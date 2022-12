சீனாவில் இருந்து கோவை வந்த சேலம் நபருக்கு கொரோனா.. விமானத்தில் பயணித்த 166 பேர் கண்காணிப்பு..

Coimbatore

கோவை: சீனாவில் இருந்து சிங்கப்பூர் வழியாக கோவை விமான நிலையத்துக்கு வந்திறங்கிய சேலத்தை சேர்ந்த நபருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து அந்த விமானத்தில் பயணித்த 166 பேரை கண்காணிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சிங்கப்பூரில் இருந்து நேற்று முன்தினம் கோவை விமான நிலையத்துக்கு தனியார் விமானம் வந்திறங்கியது. இந்த விமானத்தில் வந்த பயணிகளின் ஆவணங்கள் பரிசோதிக்கப்பட்டது. அப்போது சேலத்தை சேர்ந்த ஒருவர் சீனாவில் இருந்து சிங்கப்பூர் வழியாக கோவை வந்திருப்பது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து அவருக்கு விமான நிலையத்தில் கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதன்பிறகு அந்த நபர் சேலத்தில் உள்ள தனது வீட்டுக்கு சென்றார். இந்நிலையில் தான் நேற்று முன்தினம் மேற்கொள்ளப்பட்ட கொரோனா பரிசோதனையின் முடிவுகள் இன்று வெளியாகின. இதில் அந்த நபருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

தற்போது கொரோனா உறுதியான நபருக்கு உடல் சோர்வு, காய்ச்சல் என எந்த அறிகுறியும் இல்லாத நிலையில் கொரோனா உறுதியாகி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் அந்த விமானத்தில் தமிழகம் வந்தவர்கள் உள்பட 166 பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளவும், அவர்களை கண்காணிக்கவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

மேலும் இதுமட்டுமின்றி தற்போது கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட சேலம் நபர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிப்பு வளையத்துக்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளார்.

English summary

A person from Salem, who arrived at Coimbatore Airport from China via Singapore, has been confirmed to be infected with Corona. Subsequently, steps have been taken to monitor the 166 people who were traveling in that flight.