அய்யோ வலிக்குமே பிள்ளைகளுக்கு! யானை கூட்டத்திற்காக பரிதவித்து பதறிய கிராமமக்கள்! கோவை மனமே தனிதான்.!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : கோவை நரசிபுரம் அருகே மின்வேலியை குட்டியுடன் யானை கூட்டம் கடந்த போது , அய்யோ வலிக்குமே பிள்ளைகளுக்கு என யானை கூட்டத்திற்காக பரிதவித்து பதறிய கிராமமக்கள் குறித்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

கோவை மாவட்டத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதியை ஒட்டியுள்ள வனப்பகுதிகள் ஏரளமான காட்டு யானைகள் கூட்டம் கூட்டமாக அதிக அளவில் வசித்து வருகின்றன.

குறிப்பாக நரசிபுரம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரப் பகுதியில் உள்ள தொண்டாமுத்தூர், இருட்டுப்பள்ளம், செம்மேடு, ஆலந்துறை ஆகிய பகுதிகளில் யானைகள் நடமாட்டம் அதிகளவில் காணப்படுகிறது.

English summary

When an elephant herd with a cub crosses the Minveli near Narsipuram in Coimbatore, a video of the villagers feeling for the elephant herd is spreading fast on social media.