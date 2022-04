வெளியே போ கோத்த! இலங்கையில் அடாத மழையில் விடாது போராடும் மக்கள்! அடம்பிடிக்கும் ராஜபக்சே குடும்பம்!

Colombo

oi-Rajkumar R

கொழும்பு : கடும் பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கியுள்ள இலங்கை அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சேவுக்கு எதிராக கொட்டும் மழையையும் பொருட்படுத்தாமல் மக்கள் வீதிகளில் இறங்கி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இலங்கையில் கோத்தபய ராஜபக்ச அரசாங்கத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட நீண்ட விடுமுறையானது, கொழும்பு வீதிகளில் நடக்கும் "கோ ஹோ ஹோம்" போராட்டத்திற்கு பலம் சேர்த்ததாகவே தெரிகிறது.

கோட்டாபய ராஜபக்சவை வீட்டிற்கு அனுப்பும் வரை தங்களது போராட்டம் தொடரும் என ஒன்று கூடிய மக்கள், வெயில், மழை என எதையும் பொருட்படுத்தாமல் போராடி வருகின்றனர்.

English summary

Despite the pouring rain, people have taken to the streets to protest against Sri Lankan President Gotabhaya Rajapaksa, who is embroiled in a severe economic crisis.