டோர்னியர் விமானம் அன்பளிப்பு.. ராமர்-ராவணனை கூறி பிரதமர் மோடிக்கு நன்றி தெரிவித்த இலங்கை அதிபர்!

Colombo

oi-Nantha Kumar R

கொழும்பு: இலங்கைக்கு இந்தியா சார்பில் டோர்னியர் விமானம் அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அந்நாட்டின் அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கே ராமர், ராவணனை தனது உரையில் குறிப்பிட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு நன்றி கூறினார்.

இலங்கை சுதந்திரம் அடைந்தது முதல் கடும் பொருளாதார நெருக்கடியை சந்தித்து வருகிறது. அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்வால் பொதுமக்கள் தொடர் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டனர். இதையடுத்து ராஜபக்சேக்களின் ஆட்சி கவிழ்ந்தது.

இதற்கிடையே தீவு நாடான இலங்கைக்கு தொடர்ந்து இந்தியா உதவி செய்து வருகிறது. உணவு பொருட்கள், மருந்து பொருட்கள் இலங்கைக்கு இந்தியாவில் இருந்து அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

India gifts dornier jet to srilanka: The Sri Lanka president, Ranil Wickremesinghe highlights the cultural links between India & Sri Lanka; Says "In Ramayana, Rama is hero for Indians, for Sri Lankans Rama and Ravana both are heroes" and says thanks to PM Modi.