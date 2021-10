ஆட்டம் காட்டும் சீனா.. இலங்கைக்கு விரைந்த இந்திய டாப் அதிகாரி.. கொழும்புவில் முக்கிய சந்திப்பு

Colombo

oi-Velmurugan P

கொழும்பு: இந்தியாவை விட சீனாவுடன் மிகவும் நெருக்கமாக இலங்கை மாறி உள்ளது. இதனால் ராஜதந்திர ரீதியாக உறவுகளை நெருக்கமாக்கும் விதமாக இந்திய வெளியுறவு துறை செயலாளர் ஹர்ஷ் வர்தன் ஷ்ரிங்லா கொழும்பு வந்துள்ளார். இந்தியா இலங்கை இடையே நட்பு பலமடையும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

சீனா இந்தியாவின் அண்டை நாடுகளுக்கு அதிக அளவில் கடன் கொடுத்து, அந்த நாடுகளில் முக்கியமான பொருளாதார திட்டங்களை எடுத்து செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக பாகிஸ்தான், இலங்கைக்கு சீனா கொடுத்துள்ள கடன் மிகமிக அதிகம்.

தனது நாட்டில் இல்லாத வளங்களை அங்கிருந்து குறைந்த முதலீட்டில் இறக்குமதி செய்வது, அதேநேரம் தனது நாட்டு பொருட்களை விற்கும் சந்தையாகவும் இலங்கை மற்றும் பாகிஸ்தானை சீனா பயன்படுத்தி வருகிறது. அதேபோல் பாதுகாப்பு ரீதியாகவும் தன்னை பலப்படுத்தி வருகிறது.

English summary

india’s Foreign Secretary Harsh Vardhan Shringla arrived at Colombo on Saturday. Shringla will be in Sri Lanka till Tuesday and is expected to travel to Kandy, Trincomalee and Jaffna during his visit.‘