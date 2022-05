“நீ பற்ற வைத்த நெருப்பு ஒன்று பற்றி எரிய உன்னைக் கேட்கும்” காலம் எவ்ளோ வேகமா சுத்துது பாத்தீங்களா?

Colombo

oi-Vignesh Selvaraj

கொழும்பு: 2009 இறுதி யுத்த காலத்தில் சிங்களர்களால் கொண்டாடப்பட்ட மகிந்த ராஜபக்சே இன்று அந்த மக்களாலேயே அச்சுறுத்தலுக்கு ஆளாகியுள்ளார்.

இலங்கையில் நிலவி வரும் கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடியைத் தொடர்ந்து ஏற்பட்டுள்ள உள்நாட்டுப் போராட்டம் பெரும் வன்முறையாக வெடித்துள்ளது.

ராஜபக்சவின் தற்போதைய நிலை, "அரசியல் பிழைத்து அறம் கூற்றாகும்.. ஊழ்வினை உருத்து வந்து ஊட்டும்" என்ற கருத்தை மெய்ப்பிப்பதாக உள்ளது.

“யார் வீரன்?” தப்பி ஓட தயாராகும் ராஜபக்ச.. இறுதி தோட்டா வரை களத்தில் நின்று மாண்ட பிரபாகரன்!

English summary

Mahinda Rajapaksa, who was celebrated by the Sinhalese during the final war of 2009, is today being threatened by sri lankan people.