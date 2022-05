போர்க்களமாக மாறிய இலங்கை...கோத்தபாயவிற்கு எதிராக திரும்பும் எம்பி.க்கள்... அதிபர் பதவிக்கு ஆபத்து

Colombo

oi-Jeyalakshmi C

கொழும்பு : அழகு தேசமாக இருந்த இலங்கை இப்போது மக்களின் போராட்டத்தால் பற்றி எரிகிறது. மக்களின் தாக்குதலில் இருந்து தப்பித்து உயிரை காத்துக்கொள்ள திரிகோணமலையில் தஞ்சமடைந்துள்ளார் மஹிந்த ராஜபக்சே. இப்போது அதிபர் கோத்தபாய ராஜபக்சேவிற்கும் நெருக்கடி முற்றுகிறது.

ராஜபக்சே குடும்பத்தின் தவறான பொருளாதார கொள்கையால் நாட்டில் உள்ள மக்களுக்கு ஒரு வேளை சோறு கூட கிடைக்காமல் திவாலாகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், அதிபர் கோத்தபாய, பிரதமர் மகிந்தா ராஜபக்சே மற்றும் அமைச்சர், அரசாங்கத்தின் அதிகார பதவிகளில் அமர்ந்துள்ள ராஜபக்சே குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் 'பதவியை விட்டு ஓடு என்ற கோஷத்துடன் ஒரு மாதமாக அமைதியான முறையில் மக்கள் போராடி வருகின்றனர்.

அதிபர் மற்றும் பிரதமர் மாளிகையை முற்றுகையிட்டு மாணவர்கள், தொழிற்சங்கங்கள், புத்த துறவிகள் என அனைத்து தரப்பு மக்களும், ஒரே குரலாக ராஜபக்சே குடும்பத்துக்கு எதிராக போராடி வருகின்றனர். இவ்வாறு போராடி வரும் மக்கள் மீது அதிகார மமதையில் கூலிப்படைகள் கொண்டு உருட்டுக்கட்டை மற்றும் கொடூர ஆயுதங்களால் தாக்குதல் நடத்தி உள்ளார் மகிந்தா ராஜபக்சே. அன்று தலையில் தூக்கி வைத்து கொண்டியவர்களுக்கு எதிராக ஆயுதங்களை மகிந்தா தூக்கியதால், சிங்கள மக்கள் கொதித்து எழுந்து உள்ளனர்.

