"ரணில் அரசுக்கு ஆதரவு தருகிறோம், ஆனால்!"கடைசியில் ட்விஸ்ட் வைத்த எதிர்க்கட்சி தலைவர் சஜித் பிரேமதாச

Colombo

oi-Vigneshkumar

கொழும்பு: இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார நிதி நெருக்கடி நாளுக்கு நாள் மோசமடைந்து வரும் நிலையில், அந்நாட்டின் எதிர்க்கட்சி தலைவர் சஜித் பிரேமதாச முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

கொரோனா பரவலுக்குப் பின்னர், இலங்கை நாட்டில் பொருளாதாரம் மிகக் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டது. நிலையை மேம்படுத்த அந்நாட்டு அரசு எடுத்த நடவடிக்கைகளும் கூட பலன் தரவில்லை.

இதனால் அந்நாட்டு மக்கள் போராட்டத்தில் இறங்கினர். மக்கள் போராட்டத்தில் திடீரென வன்முறை வெடித்ததில் அரசியல்வாதிகளின் வீடுகள் தீ வைத்துக் கொளுத்தப்பட்டன.

English summary

Sri Lanka's main Opposition party Samagi Jana Balawegaya said it would offer conditional support to Prime Minister Ranil Wickremesinghe government: All things to know about Sri Lanka's economic and political crisis.