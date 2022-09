இப்பவோ அப்பவோ! என்ன தான் ஆச்சு நித்யானந்தாவுக்கு? இலங்கை அரசு சொன்ன விளக்கம்! ஷாக்கான பக்தர்கள்!

Colombo

oi-Rajkumar R

கொழும்பு : சாமியார் நித்யானந்தா தனது உயிருக்கு ஆபத்து இருப்பதாகக் கூறி மருத்துவ சிகிச்சை பெறுவதற்கு அனுமதிக்குமாறு அடைக்கலம் கோரி இலங்கை அதிபருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியான நிலையில், அவ்வாறு யாரும் கடிதம் எழுதவில்லை என இலங்கை ஜனாதிபதியின் ஊடகப்பிரிவு மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது

இந்தியாவில் இருந்து தலைமறைவான நித்யானந்தா தனித்தீவு ஒன்றை விலைக்கு வாங்கி அதனை தனி நாடாக அறிவித்தார்.

அதற்கு கைலாசா என பெயரிட்ட அவர் அவ்வப்போது வீடியோ மூலம் காட்சியளித்து அறிக்கைகளையும் வெளியிட்டு வந்தார். அந்தத் தீவுக்கு அதிபர் அவரே என்று கூறிக் கொண்டார்.

சமீபத்தில் உடல்நலக் குறைவால் நித்யானந்தா உயிரிழந்து விட்டதாக சமூக வலைதளங்களில் தகவல்கள் பரவின. ஆனால், தான் உயிரிழக்கவில்லை என்று தனது முகநூல் பக்கம் மூலம் விளக்கம் அளித்த நித்யானந்தா, தமது புகைப்படத்தையும் அதில் பகிர்ந்தார்.

கர்நாடகாவில் கைதான 'லோக்கல்’ நித்யானந்தா! களி திண்ண வைத்த போலீஸ்! பஞ்சாயத்து செய்யும் லிங்காயத்து?

English summary

While there were reports that preacher Nityananda had written a letter to the President of Sri Lanka seeking asylum, the Sri Lankan President's media wing denied that no one had written such a letter.