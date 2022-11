அடுத்த ஷாக்! மூக்கில் ஆப்ரேசன்.. கண் பார்வை பறிபோன பரிதாபம்! கலகலத்த கடலூர்.. பறந்த புகார்!

Cuddalore

oi-Rajkumar R

கடலூர் : கடலூர் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் மூக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்த பெண்ணுக்கு பார்வை பறிபோனதாகவும், மருத்துவர்களின் அலட்சியமே இதற்குக் காரணம் என உறவினர்கள் கண்ணில் கருப்பு துணி கட்டி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனர்.

சென்னை, வியாசர்பாடியை சேர்ந்த கல்லூரி மாணவியும் கால்பந்தாட்ட வீராங்கனையுமான பிரியா. கால் வலியால் கொளத்தூரில் உள்ள பெரியார் நகர் மருத்துவமனைக்கு சென்றுள்ளார். அங்கு மருத்துவர்கள் அலட்சியமாக சிகிச்சை அளித்துள்ளனர்.

தொடர்ந்து மேல் சிகிச்சைக்காக ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இங்கு பிரியாவின் கால் அகற்றப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட நிலையில், அவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். இந்த சம்பவம் தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

