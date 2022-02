தேர்தல் தோல்வி...கடலூரில் கதறி அழுத அதிமுக வேட்பாளர்... கையை அறுத்து மகள் தற்கொலை முயற்சி

Cuddalore

oi-Jeyalakshmi C

கடலூர்: வார்டு கவுன்சிலர் பதவி சிலருக்கு கவுரவப்பிரச்சினையாகும். கடலூரில் தேர்தல் தோல்வியை தாங்க முடியாமல் வேட்பாளர் கதறி அழுத சம்பவம் கடலூரில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது. வேட்பாளரின் மகளோ கையை அறுத்துக்கொண்டு தற்கொலைக்கு முயற்சி செய்யவே பதற்றம் உருவானது.

மாநகராட்சி நகராட்சிகள் மற்றும் பேரூராட்சி தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு கடந்த 19ஆம் தேதி நடைபெற்றது. அந்த வகையில் புதிதாக மாநகராட்சியாகத் தரம் உயர்த்தப்பட்ட கடலூருக்கும் தேர்தல் நடைபெற்றது. அந்த வாக்குப்பெட்டிகள் கடலூர் செயின்ட் ஜோசப் கல்லூரி வளாகத்தில் வைக்கப்பட்டு சீல் வைக்கப்பட்டன.

நேற்று காலை வாக்குகளை எண்ணுவதற்காக அதிகாரிகள் சென்றபோது வாக்குப் பெட்டிகள் வைக்கப்பட்டிருந்த அறையின் சாவி மாயமாகியிருந்தது தெரியவந்தது. அதனால் அந்த அறையின் பூட்டை அறுத்து உள்ளே சென்று வாக்கு எண்ணும் பணியைத் தொடங்கினார்கள்.

தொடக்கம் முதலே தி.மு.க அதிகப்படியான இடங்களில் வெற்றி பெற்றுக்கொண்டிருந்தது. 38-வது வார்டின் வாக்குப்பெட்டி எண்ணப்பட்டது. அந்த வார்டு உறுப்பினர் பதவிக்கு தி.மு.க சார்பில் கவிதா ரகுராமன் என்பவரும், அ.தி.மு.க சார்பில் நிஷா கந்தன் என்பவரும் போட்டியிட்டிருந்தனர்.

5-ம் தேதி மாலையில் தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ.க்கள் கூட்டம்.. அரசு தலைமை கொறடா அறிவிப்பு!

English summary

Cuddalore Municipal election: ( கடலூர் நகராட்சி தேர்தல் கதறி அழுத அதிமுக வேட்பாளர்) Unable to bear the defeat, the candidate cried and caused an incident in Cuddalore.Tensions erupted when the candidate's daughter cut off her hand and attempted suicide.