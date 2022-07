கள்ளக்குறிச்சி மாணவி உடல் பெற்றோரிடம் ஒப்படைப்பு.. கதறி அழுது கண்ணீருடன் பெற்று கொண்ட பெற்றோர்

Cuddalore

oi-Nantha Kumar R

கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி அருகே தனியார் பள்ளியில் படித்த 12ம் வகுப்பு மாணவி மர்மமரணம் அடைந்த நிலையில் அவரது உடல் இன்று பெற்றோரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. மகளின் உடலை பார்த்து பெற்றோர், குடும்பத்தினர் கதறி அழுத சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் அடுத்த கனியாமூரில் தனியார் பள்ளியில் கடலூர் மாவட்டம் வேப்பூரை அடுத்த பெரியநெசலூர் கிராமத்தை சேர்ந்த 17 வயது மாணவி விடுதியில் தங்கி 12ம் வகுப்பு படித்தார்.

கடந்த 13ம் தேதி மாணவி மாடியில் இருந்து குதித்து தற்கொலை செய்ததாக பள்ளி நிர்வாகம் கூறியது. ஆனால் மாணவியின் சாவில் மர்மம் இருப்பதாக பெற்றோர் கூறினார். இதையடுத்து நீதிகேட்டு போராட்டம் நடைபெற்றது.

English summary

A class 12 student who studied in a private school near Kallakurichi died mysteriously and her body will be handed over to her parents today.