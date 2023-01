முப்போக நிலத்தை கொடுத்துவிட்டு என்ன செய்யுறது? NLCக்கு எதிராக நடைப்பயணத்தை இன்று தொடங்கும் அன்புமணி

Cuddalore

oi-Halley Karthik

கடலூர்: என்எல்சி நிறுவனத்தை வெளியேற வலியுறுத்தி கடலூர் மாவட்டத்தில் பாமக தலைவரும் மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான அன்புமணி ராமதாஸ் நடைப்பயணத்தை இன்று தொடங்குகிறார். இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் இந்த நடைப்பயணத்தில் அவருடன் பாமக கட்சியினர் பலர் பங்கேற்கிறார்கள்.

பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தலைவராக அன்புமணி ராமதாஸ் நியமிக்கப்பட்டதிலிருந்து பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார். பொதுவாக வட மாவட்டங்களில் மட்டுமே ஓரளவு பலம் கொண்டிருக்கும் பாமகவை இதர மாவட்டங்களிலும் வளர்த்தெடுப்பது குறித்து பல்வேறு புதிய திட்டங்களோடு இந்த சுற்றுப்பயணத்தை அவர் மேற்கொண்டிருக்கிறார். அதேபோல ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் உள்ள கட்சி நிர்வாகிகளிடம் மாவட்டத்தின் பிரதான பிரச்னையை கையில் எடுக்க சொல்லி அறிவுறுத்தி வருகிறார்.

எதிர் வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் கட்சியின் பலத்தை நிரூபிக்க இவ்வாறு தொடர் பயணத்தை மேற்கொண்டிருக்கிறார். அதேபோல சில போராட்டங்களையும் அவ்வப்போது அறிவித்து வருகிறார். இந்நிலையில், என்எல்சி பிரச்னையில் இன்றும் நாளையும் நடைப்பயணத்தை மேற்கொள்கிறார். இந்த இரண்டு நாட்களும் கடலூர் மாவட்டம் வானதிராயபுரம் முதல் தென்குத்து, கங்கை கொண்டான், வடக்கு வெள்ளூர், அம்மேரி, தொப்பிலிக்குப்பம், ஆதண்டார்கொல்லை, மும்முடிச்சோழன், கத்தாழை, வளையமாதேவி, கரிவெட்டி வரை நடைப்பயணத்தை மேற்கொள்கிறார்.

English summary

PMK leader Anbumani Ramadoss will start a padayatra today in Cuddalore district demanding the exit of NLC. He is accompanied by many members of the Left Party in this two-day padayatra.