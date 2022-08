25 ஆண்டு வரலாறு மாறியது.. துணை ஜனாதிபதி தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற ஜெகதீப் தன்கரின் 4 முக்கிய சாதனை!

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: துணை ஜனாதிபதி தேர்தலில் ஜெகதீப் தன்கர் வெற்றி பெற்றதன் மூலம் 1997 முதல் நடைபெற்ற தேர்தலில் அதிக ஓட்டுக்கள் பெற்று வாகைசூடிய நபர் உள்ளிட்ட 4 முக்கிய சாதனைகளை அவர் படைத்துள்ளார்.

இந்தியாவின் துணை ஜனாதிபதியாக உள்ள வெங்கையா நாயுடுவின் பதவிக்காலம் வரும் 10ம் தேதி நிறைவடைகிறது. இதையடுத்து நாட்டின் புதிய துணை ஜனாதிபதிக்கான தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது.

இதில் ஆளும் பாஜகவின் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் மேற்கு வங்க ஆளுநராக இருந்த ஜெகதீப் தன்கரும், எதிர்க்கட்சிகள் சார்பில் காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த மார்கரெட் ஆல்வாவும் போட்டியிட்டனர்.

துணை ஜனாதிபதியாக தேர்வான ஜெகதீப் தன்கருக்கு ராகுல் காந்தி வாழ்த்து -மார்கரெட் ஆல்வாவுக்கும் வாழ்த்து

Jagadeep Dhankar's victory in the vice-presidential election has made him the person with the highest number of votes in an election since 1997.