புதிய வாக்காளரை தேர்வு செய்ய... இனி ஆண்டுக்கு 4 தகுதி நாட்கள்...மத்திய அரசு

Delhi

oi-Udhayabaskar

டெல்லி : 18 வயது பூர்த்தி அடைபவர்களை உடனுக்குடன் வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்க மத்திய அரசு புதிய திட்டம் ஒன்றை வகுத்துள்ளது.

இதுநாள் வரை ஜனவரி 1ம் மட்டும் தகுதி அடிப்படை நாளாக இருந்து வந்த நிலையில், இனி ஆண்டுக்கு 4 நாட்கள் தகுதி ஏற்படுத்தும் நாட்களாக அறிவிக்கப்பட உள்ளது.

இதன் மூலம் 18 வயதை பூர்த்தி அடைபவர்கள் வாக்காளர் அடையாள அட்டை பெறுவதற்கு ஒரு ஆண்டு காத்திருக்க வேண்டியதில்லை. 3 மாதங்களில் வாக்காளர் அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

English summary

The central government has drawn up a new plan to add 18-year-olds to the voter list immediately. Since January 1 was the only qualifying base day, 4 days per year are now to be declared as qualifying days.